30 мая 2022 г., 09:08
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Глава МИД Ирана призвал Киев и Москву положить конец войне

Глава МИД Ирана призвал Киев и Москву положить конец войне

Тегеран, 30 мая, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с финским коллегой Пеккой Хаависто заявил, что призывал Киев и Москву положить конец войне.

В воскресенье 29 мая состоялся телефонный разговор между главами МИД Ирана и Финлияндии.

При этом стороны обсудили последние двусторонние отношения и международные события, особенно война на Украине.

Ссылаясь на недавний визит главы МИД Финляндии в Тегеран и достигнутые договоренности, Амир Абдоллахиян выразил готовность для расширения сотрудничества.

Он также коснулся войны на Украине и отметил, что Иран против войны и призывает обе стороны положить конец этой войне и приложить усилия для диалога через дипломатию.

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