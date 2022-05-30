Глава МИД Ирана призвал Киев и Москву положить конец войне

В воскресенье 29 мая состоялся телефонный разговор между главами МИД Ирана и Финлияндии.

При этом стороны обсудили последние двусторонние отношения и международные события, особенно война на Украине.

Ссылаясь на недавний визит главы МИД Финляндии в Тегеран и достигнутые договоренности, Амир Абдоллахиян выразил готовность для расширения сотрудничества.

Он также коснулся войны на Украине и отметил, что Иран против войны и призывает обе стороны положить конец этой войне и приложить усилия для диалога через дипломатию.

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