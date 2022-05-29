Глава МИД Ирана призвал к расширению отношений с Таджикистаном

Иранский министр на встрече с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзодой назвал визит президента республики в Тегеран очень значимым в продвижении двусторонних связей.
Хусейнзода также подчеркнул значимость отношений Тегерана и Душанбе, выразив готовность Таджикистана к расширению всеобщих связей с Ираном.
Стороны также обсудили двусторонние отношения и недавние соглашения, достигнутые в ходе визита иранского президента в Таджикистан в прошлом году.
Тегеран, 29 мая, ИРНА – Говоря о языковой, исторической, культурной и цивилизационной общности между Ираном и Таджикистаном, министр иностранных дел ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье заявил, что такие возможности приведут к развитию отношений двух стран больше, чем раньше.
Иранский министр на встрече с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзодой назвал визит президента республики в Тегеран очень значимым в продвижении двусторонних связей.
Похожие новости
-
Таджикская делегация прибыла в Иран для изучения документа исполнительной программы по туризму
Тегеран, 18 мая, ИРНА - Первый вице-президент Комитета по развитию туризма Таджикистана Хабибулла…
-
Президент Таджикистана посетит с визитом Иран
Тегеран, 28 мая, ИРНА - Министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Эзатолла Заргами…
Your Comment