29 мая 2022 г., 10:39
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Глава МИД Ирана призвал к расширению отношений с Таджикистаном

Глава МИД Ирана призвал к расширению отношений с Таджикистаном

Тегеран, 29 мая, ИРНА – Говоря о языковой, исторической, культурной и цивилизационной общности между Ираном и Таджикистаном, министр иностранных дел ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье заявил, что такие возможности приведут к развитию отношений двух стран больше, чем раньше.

Иранский министр на встрече с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзодой назвал визит президента республики в Тегеран очень значимым в продвижении двусторонних связей.
Хусейнзода также подчеркнул значимость отношений Тегерана и Душанбе, выразив готовность Таджикистана к расширению всеобщих связей с Ираном.
Стороны также обсудили двусторонние отношения и недавние соглашения, достигнутые в ходе визита иранского президента в Таджикистан в прошлом году.

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