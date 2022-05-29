Глава МИД Ирана призвал к расширению отношений с Таджикистаном

Иранский министр на встрече с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзодой назвал визит президента республики в Тегеран очень значимым в продвижении двусторонних связей.

Хусейнзода также подчеркнул значимость отношений Тегерана и Душанбе, выразив готовность Таджикистана к расширению всеобщих связей с Ираном.

Стороны также обсудили двусторонние отношения и недавние соглашения, достигнутые в ходе визита иранского президента в Таджикистан в прошлом году.

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