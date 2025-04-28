Церемония сопровождения Президента перед поездкой в Азербайджан

Президент Масуд Пезешкиян в полдень понедельника отправился в однодневную поездку по официальному приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Из Тегерана в Баку, столицу Азербайджана, его проводили Мохсен Гоми, заместитель руководителя аппарата Верховного лидера по международным связям, и Мохаммад Реза Ареф, первый вице-президент.

journalistشهرام مومنی نوکنده
28 апр. 2025 г., 19:36

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