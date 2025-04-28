Церемония сопровождения Президента перед поездкой в Азербайджан

Президент Масуд Пезешкиян в полдень понедельника отправился в однодневную поездку по официальному приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Из Тегерана в Баку, столицу Азербайджана, его проводили Мохсен Гоми, заместитель руководителя аппарата Верховного лидера по международным связям, и Мохаммад Реза Ареф, первый вице-президент.
28 апр. 2025 г., 19:36
Похожие новости
-
Президент Ирана отправился в столицу Азербайджана
Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран с однодневным визитом отправился…
-
«Мармишо» — волшебное полотно природных достопримечательностей Западного Азербайджана
Тегеран, 22 марта, ИРНА – Озеро Мармишо — это волшебное полотно и прекрасное проявление природных…
-
Встреча жителей провинции Восточный Азербайджан с лидером Исламской революции
Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи вышел к…
??? ???????????