Таджикская делегация прибыла в Иран для изучения документа исполнительной программы по туризму

Первый вице-президент Комитета по развитию туризма Таджикистана Хабибулла Амирбейгзаде, вместе со старшим специалистом Отдела внешних связей исполнительного аппарата Республики Таджикистан, главой Управления международных связей Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, а также директором отдела международных мероприятий Комитета по развитию туризма Таджикистана прибыли в Иран.

Планируется подписать документ исполнительной программы по туризму во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Иран.

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