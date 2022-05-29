В воскресенье Амир Абдоллаихян встретился с генеральным секретарем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазаром Команеску.

Амир Абдоллахиян поздравил Команеску с 30-летием создания ОЧЭС, и указал на широкие возможности сотрудничества между Исламской Республикой Иран и ОЧЭС, включая возможности Ирана в сферах логистики и энергетики.

Говоря о международной конференции «Иран и 30-летняя ОЧЭС: перспективы сотрудничества», он назвал конференцию прекрасноц возможностью определить сферы взаимного сотрудничества между Ираном и ОЧЭС.

Указав на доработку документа соглашения о международном коридоре «Персидский залив – Чёрное море», Амир Абдоллахиян выразил надежду, что подписание документа и реализация коридора станет источником позитивных событий в в торгово-логистическом сотрудничестве между Исламской Республикой Иран и регионом Черного моря.

Амир Абдоллахиян также коснулся усилий Исламской Республики Иран по прекращению конфликта в Украине, добавив, что Иран готов содействовать сотрудничеству с ОЧЭС, и пожелал успехов Тегеранской международной конференции.

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