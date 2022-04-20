Строительство Железной дороги Решт- Каспиан завершено на 68%

Хатиби, отметил, что строительство железной дороги Решт- Каспиан, связывающей с этим каспийским портом Ирана один из участков Международного транспортного коридора «Север-Юг» завершено на 68%, добавив, что в случае предоставления финансовой поддержки железная дорога должна быть открыта в текущем иранском году.

Он отметил, что протяженность железной дороги из города Решт до порта Каспиан в городе Энзели составляет 35 километров, строительство 11 км из которой к настоящему времени завершено.

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