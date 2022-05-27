Николай Патрушев: Даже если бы война с Украиной не началась, США все равно ввели бы санкции против РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, прибывший в Душанбе, Таджикистан, для участия в Четвертом заседании Диалога по региональной безопасности, на встрече в Секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани рассказал о причинах украинского кризиса и вмешательства Запада в эту войну.

«Специальные военные операции на территории Украины просто стали поводом для Запада, что ввести санкции против нас и в связи с тем, что Запад полон решимости поставить в коленях нас, поэтому даже если бы война с Украиной не началась, США все равно ввели бы санкции против РФ», - отметил он.

Он также назвал достижением вторжения на Украину обнаружение химических и биологических лабораторий. «Чтобы доказать незаконное присутствие США на территории Украина, у нас есть документы, которые скоро будем опубликовать», - заявил он.

По словам чиновника, «в нынешних ситуациях Запад пытается навязать свою волю другим странам с помощью санкций, но, мы должны разработать новые механизмы, особенно использование национальных валют и самостоятельной системы денежного обмена, чтобы пережить этот период».

Стороны отметили, что в текущей геополитической обстановке перед Россией и Ираном стоит целый ряд серьезных вызовов и угроз, в связи с чем подчеркнута важность усиления российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности.

Николай Патрушев также подчеркнул активизацию потенциалов торгового сотрудничества между двумя странами для заключения Долгосрочного соглашения об экономическом сотрудничестве между двумя странами. «Транзитные сотрудничества и завершение строительства коридора Север – юг считаются одними из шагов, которые две страны должны предпринимать. Введение санкций со стороны Запада против России создало условия, чтобы наши люди лучше осознали бесполезность подхода либеральных политических партий в России о необходимости всестороннего взаимодействия и сотрудничества с Западом, что ударило по нашему национальному производству».

Патрушев призвал к ускорению членства Ирана в ШОС. «Всестороннее и активное присутствие Ирана в ШОС увеличит экономические потенциалы в этой организации», - добавил он.

Патрушев еще назвал планы Запада для расширения военного присутствия в регионе весьма опасными и трёхсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США (AUKUS) является новым НАТО, целью создания которого – это давление на Китай.

Российский чиновник сослался на проведение 6-й Каспийского саммита в этом году в Туркменистане и призвал к доработке режима Каспийского моря для развития сотрудничества между странами в этой области.

Патрушев в конце своего выступления призвал содействовать укреплению стабильности и безопасности в Афганистане и созданию инклюзивного правительства в этой стране.

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