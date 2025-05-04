Иран осудил атаку Израиля на судно с гуманитарной помощью для Газы

«Нападение на судно "Совесть", совершённое в рамках политики геноцида и колониального уничтожения палестинского народа с целью сохранения продовольственной и медицинской блокады невинного населения Газы, является вопиющим преступлением против палестинского народа и актом терроризма, угрожающим безопасности международного судоходства», - заявил Багаи.

Как отметил иранский дипломат, лишение раненых, больных и пострадавших детей и женщин Газы доступа к продовольствию, воде и медикаментам представляет собой вопиющий пример военного преступления и преступления против человечности, а также является грубым нарушением основ международного гуманитарного права.

«Исламская Республика Иран, выражая солидарность с угнетенным народом Палестины в секторе Газа и на Западном берегу, призывает международное сообщество и исламские страны решительно осудить сионистский режим и создать условия для прекращения безнаказанности его руководителей, обеспечив их судебное преследование и наказание», - сказал официальный представитель МИД, считая США и других сторонников сионистского режима соучастниками этих преступлений.