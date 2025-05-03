3 мая 2025 г., 17:36
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Новости ID: 85821788
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МИД Ирана: цель Израиля — уничтожение независимой Сирии

3 мая 2025 г., 17:36
Новости ID: 85821788
МИД Ирана: цель Израиля — уничтожение независимой Сирии

Тегеран, 3 мая. ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи осудил последние военные нападения Израиля на территорию Сирии, заявив, что главной целью этих атак является разрушение оборонного, экономического и инфраструктурного потенциала независимой сирийской государственности.

«Сионистский режим стремится навязать свои зловещие интересы в Сирии и регионе, продолжая при этом геноцид на оккупированных палестинских территориях и агрессию в Ливане», — подчеркнул дипломат.

МИД Ирана призвал международное сообщество, особенно страны региона, к срочным и действенным мерам против продолжающейся израильской агрессии.

«Организация исламского сотрудничества должна задействовать имеющиеся механизмы, чтобы обязать Совет Безопасности ООН выполнить свои обязанности перед лицом нарушений международного права и подрыва мира со стороны Израиля», — заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

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