МИД Ирана: цель Израиля — уничтожение независимой Сирии

«Сионистский режим стремится навязать свои зловещие интересы в Сирии и регионе, продолжая при этом геноцид на оккупированных палестинских территориях и агрессию в Ливане», — подчеркнул дипломат.

МИД Ирана призвал международное сообщество, особенно страны региона, к срочным и действенным мерам против продолжающейся израильской агрессии.

«Организация исламского сотрудничества должна задействовать имеющиеся механизмы, чтобы обязать Совет Безопасности ООН выполнить свои обязанности перед лицом нарушений международного права и подрыва мира со стороны Израиля», — заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства.