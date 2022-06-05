5 июн. 2022 г., 09:39
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Россия: резолюция Совета управляющих негативно повлияет на сотрудничество Ирана и МАГАТЭ

Россия: резолюция Совета управляющих негативно повлияет на сотрудничество Ирана и МАГАТЭ

Тегеран, 5 июня, ИРНА - Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в субботу в Твиттере, что если на следующей неделе Совет управляющих МАГАТЭ примет западную резолюцию по Ирану, перспектива успешного завершения переговоров в Вене и восстановления СВПД станет негативной.

«Возможность заключить сделку и вернуться к СВПД сокращается. Но мы все равно можем сделать это, приложив дополнительные усилия», - написал он в Твиттере.

Он добавил, что «как координатор, я готов в любое время содействовать решению последних нерешенных вопросов».

В ответ на твит Борреля Ульянов написал, что «если на следующей неделе МАГАТЭ примет западную резолюцию по Ирану, перспектива успешного завершения венских переговоров и восстановления ядерной сделки станет более негативной».

Ранее в пятницу Амир Абдоллахиян и Боррель в телефонном разговоре обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и некоторые другие двусторонние вопросы.

Говоря о решимости Исламской Республики Иран достичь хорошего, прочного и прочного соглашения, Амир Абдоллахиян назвал недавние попытки США и трех европейских стран подготовить резолюцию МАГАТЭ поведением, противоречащим дипломатии, а также поспешным и деструктивным, что усложнит переговорный процесс.

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