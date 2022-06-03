Глава МИД Ирана и глава внешнеполитического ведомства ЕС провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о последнем состоянии переговоров по снятию санкций и других вопросах, касающихся связей между Тегераном и блоком.

В ходе беседы Амир Абдоллахиян упомянул о решимости Исламской Республики Иран заключить хорошую, прочную и долгосрочную сделку. Он сказал, что недавний шаг США и европейской тройки по подготовке проекта резолюции в Совете безопасности ООН по атомной энергии против Ирана является недипломатичным, поспешным и неконструктивным поведением, которое только усложнит Амир Абдоллахиян указал на закон, одобренный иранским парламентом, предупредив, что любой шаг США и европейской тройки в Международном агентстве по атомной энергии, безусловно, будет встречен соответствующим, эффективным и немедленным ответом со стороны Исламской Республики Иран.

Амир Абдоллахиян, однако, поблагодарил Борреля за его усилия и подтвердил готовность и решимость Ирана продолжать переговоры.

Он далее рассказал о разрушительных действиях сионистского режима, который сам является главным виновником в мире, когда речь заходит о незаконной ядерной деятельности. Высокопоставленный иранский дипломат добавил, что поездка генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тель-Авив в преддверии предстоящего заседания Совета управляющих агентства противоречит принципу нейтралитета.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелл, со своей стороны, раскритиковал попытки некоторых сторон сорвать переговоры.

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