31 мая 2022 г., 19:03
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Глава МИД: главная политика Ирана — быть независимым

Глава МИД: главная политика Ирана — быть независимым

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил во вторник, что Лозунг "Ни Запад, ни Восток" не означает изоляционизма и избегания Востока и Запада, а, скорее, главная цель — быть независимым от Востока и Запада.

Глава иранского МИД выступил с речью в преддверии 33-й годовщины кончины основателя Исламской Республики Иран, покойного имама Хомейни, которая состоялась во вторник в мавзолее имама Хомейни.

Амир Абдоллахиян указал на известный девиз «Ни Восток, ни Запад», и сказал, что лозунг Исламской революции не означает изоляционизма и избегания Востока и Запада, а, скорее, главная цель – быть независимым от Востока и Запада.

Амир Абдоллахиян отметил, что основная политика Ирана заключается в сотрудничестве со всеми сторонами на основе его национальных интересов.

Глава МИД указал на переговоры в Вене по иранской ядерной сделке и добавил, что переговоры, которые были остановлены в Вене, связаны с вопросом об односторонних санкциях, которые были введены США.
"Переговоры в Вене ведутся через представителя ЕС, чтобы устранить препятствия и найти способ снятия санкций", резюмировал глава иранской дипломатии.

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