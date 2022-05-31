Глава МИД: главная политика Ирана — быть независимым

Глава иранского МИД выступил с речью в преддверии 33-й годовщины кончины основателя Исламской Республики Иран, покойного имама Хомейни, которая состоялась во вторник в мавзолее имама Хомейни.



Амир Абдоллахиян указал на известный девиз «Ни Восток, ни Запад», и сказал, что лозунг Исламской революции не означает изоляционизма и избегания Востока и Запада, а, скорее, главная цель – быть независимым от Востока и Запада.



Амир Абдоллахиян отметил, что основная политика Ирана заключается в сотрудничестве со всеми сторонами на основе его национальных интересов.



Глава МИД указал на переговоры в Вене по иранской ядерной сделке и добавил, что переговоры, которые были остановлены в Вене, связаны с вопросом об односторонних санкциях, которые были введены США.

"Переговоры в Вене ведутся через представителя ЕС, чтобы устранить препятствия и найти способ снятия санкций", резюмировал глава иранской дипломатии.

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