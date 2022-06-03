МИД КНР выступил против оказания давления на Иран посредством принятия резолюции

По его словам, подталкивание Совета управляющих МАГАТЭ к оказанию давления на Иран посредством принятия резолюции может привести к нарушению переговорного процесса по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Факты доказывают, что давление не помогает решить проблемы, а только усиливает напряжение и обостряет ситуацию. Конфронтация лишь подорвет сотрудничество МАГАТЭ с Ираном и нарушит переговорный процесс", подчернул дипломат.

"Китай считает неотложной задачей на данный момент — содействие успешному завершению переговоров и возвращению к СВПД. После возобновления реализации СВПД будет намного легче найти решения вопросов, связанных с гарантиями МАГАТЭ в Иране", добавил Лицзянь.

Он сказал, что настало время для США принять политические решения, активно реагировать на законные опасения Ирана, и работать над достижением скорейшего консенсуса по нерешенным вопросам. "Всем заинтересованным сторонам необходимо создать для этого благоприятные условия", заключил Лицзянь.

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