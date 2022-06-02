Глава МИД Ирана назвал политическое вмешательство в технические вопросы МАГАТЭ неконструктивным

Об этом заявил он во время телефонного разговора со своим сингапурским коллегой Вивиан Балакришнан.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что Иран готов к дальнейшему расширению связей с Сингапуром.

Он коснулся войны на Украине и сказал, что единственным решением конфликта является дипломатия и диалог.

Амир Абдоллахиян также упомянул о предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ и призвал к прекращению шума и крика против Тегерана.

Он сказал, что техническое сотрудничество Ирана с ядерным агентством ООН и неоднократное подтверждение агентством мирного характера ядерной программы Ирана не могут быть показаны с ног на голову с поспешной точки зрения.

Отметив, что сделка близка, он, однако, добавил, что все стороны должны оставаться приверженными дипломатии и не прибегать к угрозам.

Министр иностранных дел Сингапура, со своей стороны, выразил удовлетворение ростом отношений между Ираном и Сингапуром и заявил, что его страна готова расширять отношения с Ираном во всех областях.

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