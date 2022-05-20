Глава МИД Индии пригласил Амира Абдоллахияна посетить с визитом страну

Сегодня 20 мая Субраманьям Джайшанкар и Амир Абдоллахиян обсуждали самые важные двусторонние и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

При этом Амир Абдоллахиян, ссылаясь на хорошие отношения между двумя странами, заявил, что Иран придает особое значение сотрудничествам с Индией для расширения двусторонних отношений.

Глава МИД Индии также указал на хороший уровень отношений между Ираном и Индии и пригласил Амира Абдоллахияна посетить с визитом страну, что было приветствовано главой МИД Ирана.

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