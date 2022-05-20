20 мая 2022 г., 18:39
Journalist ID: 2388
News Code: 84760934
T T
0 Persons

Tags

Глава МИД Индии пригласил Амира Абдоллахияна посетить с визитом страну

Глава МИД Индии пригласил Амира Абдоллахияна посетить с визитом страну

Тегеран, 20 мая, ИРНА – Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сегодня в телефонном разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном обсудил с ним двусторонние и международные вопросы.

Сегодня 20 мая Субраманьям Джайшанкар и Амир Абдоллахиян обсуждали самые важные двусторонние и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

При этом Амир Абдоллахиян, ссылаясь на хорошие отношения между двумя странами, заявил, что Иран придает особое значение сотрудничествам с Индией для расширения двусторонних отношений.

Глава МИД Индии также указал на хороший уровень отношений между Ираном и Индии и пригласил Амира Абдоллахияна посетить с визитом страну, что было приветствовано главой МИД Ирана.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha