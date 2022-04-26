Порт Чабахар сокращает стоимость контейнерных перевозок Индии в страны СНГ в пять раз

Поскольку Черноморский путь в настоящее время заблокирован, Индия использует китайский порт Куиндао и Турцию, чтобы добраться до региона. Также используется иранский порт Чахбахар — это сокращает стоимость контейнерных перевозок Индии в страны СНГ в раз. Используя морской путь в Чахбахар, контейнеры затем доставляются автомобильным транспортом из Азербайджана.

Около недели назад Россия запросила срочные запасы продовольствия из Индии после того, как Запад приостановил ее поставки. Поскольку западные санкции не распространяются на продукты питания и фармацевтику, это возможность для Индии.

Обе страны в настоящее время разрабатывают платежный механизм, включающий механизм обмена рупий на рубли и маршрутизацию транзакций через банки, находящиеся вне сферы действия западных санкций.

Около 60% индийских экспортеров получили свои платежи от российских покупателей в евро после российского вторжения на Украину.

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