Индия и Иран, вероятно, начнут предварительные переговоры о возобновлении торговли сырой нефтью: СМИ

По сообщению Business Line, Индия и Иран могут вскоре начать предварительные переговоры о возобновлении двусторонней торговли такими товарами, как сырая нефть и удобрения, которые попали под санкции США с 2019 года, поскольку Иран и США пытаются ускорить переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года.

Группа высокого уровня из Ирана, в состав которой входят высокопоставленные правительственные чиновники и представители компаний государственного сектора, планирует в ближайшее время посетить Нью-Дели для переговоров с официальными лицами во главе с Министерством иностранных дел.

«Есть надежда, что санкции против Ирана будут сняты, поскольку сообщалось о прогрессе в переговорах между США и Ираном в Вене по возобновлению ядерного соглашения. Итак, мы должны подготовиться к этому. Иранская группа высокопоставленных чиновников вскоре посетит Индию, чтобы обсудить, как возобновить торговлю такими товарами, как нефть и удобрения», - сказал источник.

Закупки Индией нефти и нефтепродуктов у Ирана полностью прекратились после того, как США при бывшем президенте Дональд Трамп объявил о санкциях третьих стран против тех, кто покупает нефть у Ирана в середине 2019 года. США в 2018 году вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как «иранская ядерная сделка», достигнутая между Ираном и пятью постоянных членов Совета Безопасности ООН в 2015 году.