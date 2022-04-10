Санкционная политика Запада в отношении России обречена на провал

Санкции в отношении России и рост цен на энергоносители приводят к росту мировых цен на некоторые виды сырья, и это оказывает влияние на жизнь людей во всем мире.
С началом нападения России на Украину США ввели санкции против российской нефти и газа.
Введение санкций против российской нефти привело к повышению цены на нефть до более 130 долларов за баррель. Это событие подняло цены на энергоносители, особенно на бензин, в мире и США и установило новые рекорды.
Вопреки ожиданиям США, европейские страны на практике из-за высокой зависимости от российской энергетики, не могли поддерживать санкции против России.
Европейские страны обеспокоены дальнейшим ростом цен на энергоносители, а также на товары первой необходимости, такие как масла и крупы.
Моддабар считает, что рост цен на энергоносители из-за санкций в отношении России привели к массовым протестам в европейских странах и США.
«Поскольку Россия является одним из крупнейших производителей масличных культур в мире, за последний месяц цены на подсолнечное масло в Европе выросли на 500%. Этот вопрос заставил европейские рестораны убрать жареные блюда из своих меню», отметил он.
Европа устала от санкций
Указав на тот факт, что Россия является крупнейшим производителем зерна в мире, Моддабер заявил, что мир постепенно поймет последствия удаления России с рынка.
«Европа устала от санкций и может подорвать основы односторонних санкций США», — сказал он, добавив, что китайцы считают, что продолжение санкций в отношении России может привести к голоду, подобному голоду Второй мировой войны.
По словам иранского исследователя, США уже более 15 лет вводят односторонние санкции против различных стран, в том числе против Ирана, без какой-либо юридической поддержки, и это в ситуации, когда санкционная политика США является незаконной.
Антисанкционная коалиция против США формируется
Моддабер назвал введение таких санкций признаком односторонности США, отметив, что великие экономики мира как Китай, Индия и Бразилия стремятся формировать антисанкционную коалицию против Соединенных Штатов, чтобы оказаться от доллара при расчетах.
Китай уже объявил, что он не соблюдает санкционную политику США, так как продолжение такого подхода приведет к обострению ситуации по всему миру.
Провалилась ли санкционная политика США в отношении РФ?
«Кроме стран БРИКС, есть новое соглашение между Россией, Китаем и Индией для использования национальной валюты. Также страны ЕАЭС обсуждают создание собственную систему Swift», отметил иранский русист.
Моддабер назвал санкции США в отношении России неэффективными, отметив, что несмотря на первоначальное снижение курса рубля к доллару, теперь курс достиг к уровню перед началом войны.
В пятницу курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с ноября прошлого года. Евро, в свою очередь, подешевел до 78 рублей впервые с июня прошлого года.
Иранский исследователь заключил, что глобальный консенсус может противостоять санкциям как неудачному инструменту.
Тегеран, 10 апреля, ИРНА – Односторонние санкции США против России являются неудачным инструментом, которым можно противостоять путем глобального консенсуса. Об этом заявил иранский русист Рухолла Моддабер.
Санкции в отношении России и рост цен на энергоносители приводят к росту мировых цен на некоторые виды сырья, и это оказывает влияние на жизнь людей во всем мире.
Похожие новости
-
ОПЕК предупредила ЕС по поводу запрета поставок нефти из РФ
Тегеран, 25 марта, ИРНА - Официальные лица ОПЕК считают, что возможный запрет Европейского…
-
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
Тегеран, 1 апреля. ИРНА — Президент России Владимир Путин сообщил в четверг, что подписал указ о…
-
Иран выразил готовность обеспечить дефицит нефти на рынке
Тегеран, 11 марта, ИРНА - Генеральный директор Национальной нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр…
Your Comment