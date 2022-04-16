Иран увеличил экспорт нефти в Китай

По данным ИРНА, с того времени, когда администрация Джо Байдена в США пришла во власть, Иран продал свою нефть в Китай на сумму 337 млн. долларов и заработал 22 млрд долларов.

Согласно статистикам, за первые три месяца 2022 года Иран поставлял ежедневно 829 260 баррелей нефти в Китай, что составляет 74 млн. 633 тыс. до марта этого года.

Так, около 21 процента поставки нефти из Ирана в Китай с 2021 года до настоящего времени было в течение первых 3 месяцев 2022 года.

Однако некоторые эксперты относят причину роста экспорта нефти в Китай к предоставлению больших скидов или дешевой продаже. Но, отчеты ОПЕК показывают, что средняя цена на нефть в Иране составляла около 60 долларов за баррель в 2021 году, в то время как цена подскочила примерно до 97,5 долларов за баррель в первые месяцы 2022 года.

Учитывая резкий рост цен на нефть в текущем году, а также увеличение экспорта иранской нефти в Китай, доходы Тегерана от экспорта нефти в Пекин составляют более 7,3 миллиарда долларов.