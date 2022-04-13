Иран повысил цены на нефть для азиатских покупателей

Как сообщает министерство нефти, цена барреля иранской легкой сырой нефти для продажи в апреле выросла на 9,20 долларов, цена иранской тяжелой сырой нефти на 7,95 долларов, а цена сырой нефти "Форузан" на 8,05 долларов по сравнению со средним показателем в Омане/Дубае для азиатских клиентов

Средняя цена сырой нефти Оман/Дубай является базовой ценой сырой нефти в Западной Азии.

Цена барреля иранской легкой сырой нефти для продажи в мае будет составлять на 9 доллара и 20 центов, цена иранской тяжелой сырой нефти на 7 доллар и 95 центов, а цена сырой нефти "Форузан" на 8 долларов 5 центов выше, чем в апреле.

Иран установил цены на легкую сырую нефть на рынке в северо-западной Европе выше, чем нефть марки Brent. Цена на тяжелую сырую нефть и "Форузан" ниже, чем нефть марки Brent.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco сообщила о повышении цены на легкой сырой нефти для азиатских покупателей в мае.

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