6 июн. 2022 г., 13:32
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Представители религиозных меньшинств в парламенте Ирана осудили осквернение Корана

Представители религиозных меньшинств в парламенте Ирана осудили осквернение Корана

Тегеран, 6 июня. ИРНА — Представители религиозных меньшинств в парламенте (Меджлисе) Ирана в заявлении осудили повторяющееся оскорбление священной книги мусульман Коран и показ фильма «Священный паук» на Каннском кинофестивале.

Представители религиозных меньшинств в парламенте Исламской Республики в своем послании к специальному докладчику ООН по правам человека в Иране Джавиду Рахману решительно осудили повторяющееся оскорбление священной книги мусульман Коран и показ фильма «Священный паук» на Каннском кинофестивале.
В заявление отмечается, что повторение осквернение священного корана является оскорблением человечества, божественных пророков и всех ценностей.
Депутаты также назвали Каннский кинофестиваль политическим орудием властей Франции, отметив, что высокая оценка фильма является полностью политически мотивированным решением.
Они также подчеркнули, что показ так называемого фильма «Священный паук» на этом фестивале преследует лишь одну цель — оскорбить убеждения и ценности мусульман, в частности шиитов.
"Поэтому мы, представители божественных религий в иранском парламенте, осуждаем такое бесчеловечное поведение и призываем лидеров стран пересмотреть свои ошибочные подходы и убеждения, если они хотят мира и конструктивного сосуществования религий и культур в мире"
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