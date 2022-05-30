30 мая 2022 г., 09:45
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Иран осудил осквернение израильскими силами мечети Аль-Акса

Иран осудил осквернение израильскими силами мечети Аль-Акса

Тегеран, 30 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье резко осудил осквернение расистскими сионистами мечети Аль-Акса и нападение оккупантов на людей и защитников первой кибли мусульман.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана высоко оценил сопротивление палестинцев и предупредил о недавних авантюрных действиях и провокации сионистов.
Иранский дипломат назвал чаяние Аль-Кудса первым приоритетом исламского мира, добавив: «Долг всех свободных людей мира, особенно мусульманских стран и народов, действовать сообща в защите Иерусалима и противостоянии апартеиду сионистского режима.
Хатибзаде призвал международные организации выполнять свой законный долг, чтобы предотвратить нападения сионистов на мирных палестинских людей.
Тысячи фашистских израильских, размахивающих знаменами в рамках акции «Марш флагов», прошли в воскресенье по мусульманскому кварталу Старого города Иерусалима. Этот акт вновь разжег конфликт с Израилем.

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