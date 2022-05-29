Накануне демонстрации «Марш флагов» Израиль усилил свои позиции в Иерусалиме

В воскресенье израильские ультранационалисты планируют совершать демонстрацию «Марш флагов». В городе усилены меры безопасности в честь праздника, основные мероприятия которого пройдут в воскресенье. В районе Старого года будут работать около трех тысяч полицейских в форме и в штатском.

Движение ХАМАС призвало палестинцев принять участие в демонстрациях, чтобы защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса и "противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов", говорится в распространённом движением в субботу пресс-релизе.

Предупредив о демонстрации «Марш флагов», глава политбюро партии Хамас Исмаил Хания также отметил, что все опции на столе, и ХАМАС готов к любому сценарию.

28-29 мая (28 ияра) в Израиле проходит «Марш флагов», который был провозглашен в честь перехода под израильский контроль восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года.