Накануне демонстрации «Марш флагов» Израиль усилил свои позиции в Иерусалиме

В воскресенье израильские ультранационалисты планируют совершать демонстрацию «Марш флагов». В городе усилены меры безопасности в честь праздника, основные мероприятия которого пройдут в воскресенье. В районе Старого года будут работать около трех тысяч полицейских в форме и в штатском.
Движение ХАМАС призвало палестинцев принять участие в демонстрациях, чтобы защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса и "противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов", говорится в распространённом движением в субботу пресс-релизе.
Предупредив о демонстрации «Марш флагов», глава политбюро партии Хамас Исмаил Хания также отметил, что все опции на столе, и ХАМАС готов к любому сценарию.
28-29 мая (28 ияра) в Израиле проходит «Марш флагов», который был провозглашен в честь перехода под израильский контроль восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года.
Тегеран, 29 мая, ИРНА – Израиль сегодня усилил свои позиции в Иерусалиме, в частности у Дамасских ворот, накануне демонстрации «Марш флагов»
В воскресенье израильские ультранационалисты планируют совершать демонстрацию «Марш флагов». В городе усилены меры безопасности в честь праздника, основные мероприятия которого пройдут в воскресенье. В районе Старого года будут работать около трех тысяч полицейских в форме и в штатском.
Похожие новости
-
На Западном берегу реки Иордан задержаны более 60 палестинцев
Тегеран, 17 мая, ИРНА – Израильские силы понедельник ночью задержали более 60 палестинцев в…
-
Иран призвал ООН принять срочные меры для прекращения преступлений Израиля
Тегеран, 14 мая, ИРНА - Представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных…
Your Comment