14 мая 2022 г., 08:52
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Иран призвал ООН принять срочные меры для прекращения преступлений Израиля

Иран призвал ООН принять срочные меры для прекращения преступлений Израиля

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Мохаммад-Реза Сахраи осудил убийство репортера телеканала «Аль-Джазира» Ширина Абу Акле и призвал ООН и, в частности, Совет Безопасности ООН принять срочные меры для прекращения преступных действий Израиля.

«Мы являемся свидетелями совершения Израилем новых преступлений против палестинского народа, таких как довольно жестокое убийство Ширина Абу Акле, палестинской журналистки в лагере палестинских беженцев в Дженине», - сказал он в пятницу.

Иранский дипломат сказал, что «Ширин Абу Акле была храбрым голосом палестинского народа и символом их сопротивления и стойкости против несправедливой узурпаторской природы оккупантов, которая длится слишком долго».

Он сказал, что «террористический акт, связанный с убийством Абу Акле Израилем, был частью длительной войны, запугивания и жестокости в отношении журналистов, и его целью является сокрытие преступных действий этого узурпаторского режима против палестинцев, что является грубым нарушением международных законов и норм».

Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась.

Информационный портал «Ан-Нашра» сообщает, что еще один коллега Абу-Акле, журналист Али Самуди был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.

Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.

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