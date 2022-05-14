Иран призвал ООН принять срочные меры для прекращения преступлений Израиля

«Мы являемся свидетелями совершения Израилем новых преступлений против палестинского народа, таких как довольно жестокое убийство Ширина Абу Акле, палестинской журналистки в лагере палестинских беженцев в Дженине», - сказал он в пятницу.

Иранский дипломат сказал, что «Ширин Абу Акле была храбрым голосом палестинского народа и символом их сопротивления и стойкости против несправедливой узурпаторской природы оккупантов, которая длится слишком долго».

Он сказал, что «террористический акт, связанный с убийством Абу Акле Израилем, был частью длительной войны, запугивания и жестокости в отношении журналистов, и его целью является сокрытие преступных действий этого узурпаторского режима против палестинцев, что является грубым нарушением международных законов и норм».

Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась.

Информационный портал «Ан-Нашра» сообщает, что еще один коллега Абу-Акле, журналист Али Самуди был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.

Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.

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