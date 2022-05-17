17 мая 2022 г., 15:16
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На Западном берегу реки Иордан задержаны более 60 палестинцев

На Западном берегу реки Иордан задержаны более 60 палестинцев

Тегеран, 17 мая, ИРНА – Израильские силы понедельник ночью задержали более 60 палестинцев в ходе конфликтов на похоронах Валида аль-Шарифа на Западном берегу реки Иордании и оккупированном Аль-Кудсе.

23-летний палестинец Валид аль-Шариф, который пострадал в конфликтах в мечети Аль-Акса сионистскими военными, в субботу утром мученически погиб в больнице.
Как сообщает Общество полумесяца Палестины, в результате нападения израильских сил на участников похорон Валида аль-Шарифа в понедельник 71 человек получили ранения.

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