На Западном берегу реки Иордан задержаны более 60 палестинцев

Тегеран, 17 мая. ИРНА — Согласно последним данным, опубликованной Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в прошлом месяце добыча нефти в Иране увеличилась на 36 тыс. баррелей в сутки. С учетом отсутствия изменения объема потребления нефти в стране не только за этот период экспорт нефти из Ирана не уменьшился, но и даже вырос.