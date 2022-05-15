Гарибабади осудил атаку израильских силовиков на похоронах журналистки Al Jazeera

«Как можно ожидать, что кровожадный израильский режим, убивающий журналистов в голову, будет уважать их тела? Сионистский режим при поддержке Соединенных Штатов за последние несколько десятилетий увеличил и будет увеличивать свои ужасные преступления, и конца ему не видно, если международное сообщество не выступит против этого», написал Гарибабади в своем Twitter.
Похороны журналистки, корреспондента телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу-Акле в пятницу, 13 мая, стали одними из наиболее масштабных за последние годы. Их освещали все ведущие арабские телеканалы, включая катарскую «Аль-Джазиру». Во время похорон произошли столкновения их участников с полицией Израиля. В результате атаки полицейских участники похорон фактически уронили гроб с телом журналистки.
Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима.
По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась.
Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.
Тегеран, 15 мая, ИРНА – Сионистский режим за последние десятилетия увеличил и будет увеличивать свои ужасные преступления, и конца ему не видно. Об этом заявил замглавы судебной власти и секретарь штаба по правам человека Исламской Республики Иран Казем Гарибабади в воскресенье, комментируя жестокую атаку израильских силовиков на похоронах журналистки Al Jazeera.
«Как можно ожидать, что кровожадный израильский режим, убивающий журналистов в голову, будет уважать их тела? Сионистский режим при поддержке Соединенных Штатов за последние несколько десятилетий увеличил и будет увеличивать свои ужасные преступления, и конца ему не видно, если международное сообщество не выступит против этого», написал Гарибабади в своем Twitter.
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