13 мая 2022 г., 18:49
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Израильские силы напали на участников похорон убитой журналистки «Al-jazeera»

Израильские силы напали на участников похорон убитой журналистки «Al-jazeera»

Тегеран, 13 мая. ИРНА — В пятницу во время переправки тела убитой журналистки «Al-jazeera» Ширин Абу Акили в городе аль-Кудс (Иерусалим) израильские силы на участников похорон.

По данным СМИ, во время переправки тела в восточном Аль-Кудсе произошли столкновения между палестинцами и силами сионистского режима в районе контрольно-пропускного пункта Каландия.

Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима.
По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась.
Информационный портал "Ан-Нашра" сообщает, что еще один коллега Абу-Акле, журналист Али Самуди был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.

Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.

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