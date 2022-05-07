Иран назвал борьбу с узурпаторами Иерусалима законным правом палестинского народа

«Борьба с узурпаторами Иерусалима является естественным и законным правом палестинского народа», заявил Хатибзаде, осудив повторное нападение сионистов на мечеть Аль-Акса и верующих и защитников палестинских святынь.

Иранский дипломат заявил, что оккупация и оккупанты уничтожаются.

Указав на усиление агрессий и враждебных действий израильского режима апартеида на оккупированных землях Палестины, Хатибзаде призвал региональные народы и государства и международное сообщество оказать помощь палестинскому народу защищать себя против оккупантов.

Пресс-секретарь МИД Ирана также подчеркнул необходимость единства исламского мира для защиты Палестины и мечети Аль-Акса, назвав нормализацию отношений с израильским режимом апартеида фактором усиления насилия сионистов на оккупированных землях Палестины.

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