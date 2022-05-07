7 мая 2022 г., 09:58
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Иран назвал борьбу с узурпаторами Иерусалима законным правом палестинского народа

Иран назвал борьбу с узурпаторами Иерусалима законным правом палестинского народа

Тегеран, 7 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу назвал нормализацию отношений с израильским режимом апартеида фактором усиления насилия сионистов на оккупированных землях Палестины.

«Борьба с узурпаторами Иерусалима является естественным и законным правом палестинского народа», заявил Хатибзаде, осудив повторное нападение сионистов на мечеть Аль-Акса и верующих и защитников палестинских святынь.
Иранский дипломат заявил, что оккупация и оккупанты уничтожаются.
Указав на усиление агрессий и враждебных действий израильского режима апартеида на оккупированных землях Палестины, Хатибзаде призвал региональные народы и государства и международное сообщество оказать помощь палестинскому народу защищать себя против оккупантов.
Пресс-секретарь МИД Ирана также подчеркнул необходимость единства исламского мира для защиты Палестины и мечети Аль-Акса, назвав нормализацию отношений с израильским режимом апартеида фактором усиления насилия сионистов на оккупированных землях Палестины.

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