Аракчи: передача послания Верховного лидера президенту России

Согласно заявлению Кремля, Аббас Аракчи, который прибыл в Москву в четверг, 17 апреля 2025 года с двухдневным официальным визитом по приглашению своего российского коллеги, в рамках первого мероприятия этой поездки встретился и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел в четверг по прибытии в Москву в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о содержании послания аятоллы Али Хаменеи, Верховного лидера, президенту России сказал: "Естественно, что в этом послании затронуты международные и региональные события, а также двусторонние вопросы".

Несколькими часами ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "Ожидается, что в четверг президент России Владимир Путин получит послание от Верховного лидера Исламской Республики Иран через министра иностранных дел этой страны Аракчи".

Ожидается, что в пятницу, 18 апреля 2025 года, во второй день своего "заранее запланированного" визита в Москву, Арагчи также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудит двусторонние, региональные и международные вопросы.