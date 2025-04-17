Посол Ирана приветствовал действия сенаторов русской пословицей

Казем Джалали написал в среду в социальной сети X: "Краеугольный камень ирано-российских отношений заложен на дружбе и добрососедстве, и в ногу со временем эти отношения переплетаются и становятся все более прочными".

Он продолжил: "Утверждение "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" в Совете Федерации России - еще один шаг в развитии растущих отношений между двумя странами".

В завершение этого поста приводится русская пословица: "Если дружба настоящая и искренняя, никакие внешние усилия не смогут ее ослабить".

Ранее Совет Федерации России на пленарном заседании одобрил совместный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Ранее этот договор был одобрен в Государственной Думе России.