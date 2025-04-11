Посол Ирана поприветствовал ратификацию всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве в Государственной Думе России

Посол Ирана в Москве написал по этому поводу: «Хороший год виден по его весне. В начале нового года (17 января) был подписан всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве президентами нашей страны и Российской Федерации, а в начале нового солнечного года (19 фарвардина) он был одобрен Государственной Думой. Этот договор станет обязательным для исполнения после утверждения Советом Федерации России и Меджлисом исламского совета, и с этим историческим событием мы станем свидетелями многообещающего начала в отношениях между Ираном и Россией».