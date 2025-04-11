11 апр. 2025 г., 18:22
Новости ID: 85800231
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Посол Ирана поприветствовал ратификацию всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве в Государственной Думе России

11 апр. 2025 г., 18:22
Новости ID: 85800231
Посол Ирана поприветствовал ратификацию всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве в Государственной Думе России

Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Москве опубликовал сообщение в социальной сети «X», в котором приветствовал ратификацию всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве в Государственной Думе России.

Посол Ирана в Москве написал по этому поводу: «Хороший год виден по его весне. В начале нового года (17 января) был подписан всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве президентами нашей страны и Российской Федерации, а в начале нового солнечного года (19 фарвардина) он был одобрен Государственной Думой. Этот договор станет обязательным для исполнения после утверждения Советом Федерации России и Меджлисом исламского совета, и с этим историческим событием мы станем свидетелями многообещающего начала в отношениях между Ираном и Россией».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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