Джалали: Рассматриваются пути реализации договора между Ираном и Россией

Казем Джалали в ИРНА в кулуарах 27-й Московской международной выставки-ярмарки интеллектуальной литературы заявил: "Отношения долговечны, когда они основаны на культуре, и поскольку в дипломатии мы стремимся к установлению отношений между народами, лучший элемент - это отношения, основанные на культуре, искусстве, книгах и межличностных связях".

Упомянув об участии иранских издателей в Московской международной книжной ярмарке, он сказал: "Согласно отчетам, представленным в ходе этого визита, книги этих издателей на темы истории Ирана, рассказов, ислама и философии были хорошо встречены на этой ярмарке".

Отвечая на другой вопрос ИРНА, посол Ирана в России напомнил: "Подписание всеобъемлющего стратегического договора между двумя странами привело к тому, что мы вступили в новое пространство отношений".лавнокомандующим, по случаю Нового года.