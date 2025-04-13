13 апр. 2025 г., 20:46
Новости ID: 85802435
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Джалали: Рассматриваются пути реализации договора между Ираном и Россией

13 апр. 2025 г., 20:46
Новости ID: 85802435
Джалали: Рассматриваются пути реализации договора между Ираном и Россией

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - По словам посла Ирана в России, всеобъемлющий стратегический договор между двумя странами открывает новое пространство в двусторонних отношениях, и в настоящее время рассматриваются пути реализации этого соглашения в различных областях, включая культуру и искусство.

Казем Джалали в ИРНА в кулуарах 27-й Московской международной выставки-ярмарки интеллектуальной литературы заявил: "Отношения долговечны, когда они основаны на культуре, и поскольку в дипломатии мы стремимся к установлению отношений между народами, лучший элемент - это отношения, основанные на культуре, искусстве, книгах и межличностных связях".

Упомянув об участии иранских издателей в Московской международной книжной ярмарке, он сказал: "Согласно отчетам, представленным в ходе этого визита, книги этих издателей на темы истории Ирана, рассказов, ислама и философии были хорошо встречены на этой ярмарке".

Отвечая на другой вопрос ИРНА, посол Ирана в России напомнил: "Подписание всеобъемлющего стратегического договора между двумя странами привело к тому, что мы вступили в новое пространство отношений".лавнокомандующим, по случаю Нового года.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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