Слова российского писателя о генерале Сулеймани, которые тронули иранского посла

«Г-н Олег сказал мне: "Если мне заплатят за написание этой книги сторублёвой купюрой, я оформлю её в рамку – для меня это будет иметь огромную ценность"», – отметил Джалали в ходе церемонии в Московском Доме книги, добавив, что написание книги было инициировано по заказу культурного представительства Ирана российскому автору.

«Ещё одно высказывание этого выдающегося российского автора произвело на меня глубокое впечатление. Господин Рой заявил: "Я очень горжусь, что мне доверили писать о мученике Сулеймани"», - добавил иранский посол.

Джалали охарактеризовал данный подход как гуманистический, отметив, что «в мире, где все стремятся к богатству и власти, г-н Рой сделал выбор в пользу человечности».

Вечером в среду в Московском Доме книги состоялась презентация нового романа известного российского писателя Олега Юрьевича Роя под названием "Шакалам льва не одолеть", посвящённого легендарному генералу Касему Сулеймани. Церемония состоялась при участии посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали, автора романа и многочисленных гостей в здании Московского Дома книги на Новом Арбате. Новый роман Олега Роя повествует о жизни павшего героя – генерала Касема Сулеймани, выдающегося иранского военачальника, чье имя известно и пользуется уважением не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.