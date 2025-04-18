Аракчи: Отношения с Россией не пострадают от развития событий

Об этом Аббас Аракчи заявил в пятницу, 18 апреля 2025 года, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по итогам переговоров дипломатических делегаций двух стран в здании протоколов Министерства иностранных дел России. Он отметил: Отношения двух стран развиваются в правильном русле, мы движемся в хорошем направлении и проводим регулярные двусторонние консультации. Министр иностранных дел, заявив, что он обсуждал широкий круг вопросов со своим российским коллегой на переговорах в пятницу, сказал: «С подписанием всеобъемлющего стратегического соглашения отношения между двумя странами сейчас находятся на стратегическом уровне и имеют долгосрочную перспективу, и мы движемся в правильном направлении к долгосрочному сотрудничеству, и события не повлияют на отношения между Ираном и Россией».

Аракчи, ссылаясь на официальное приглашение президенту России посетить Иран, выразил надежду, что Владимир Путин посетит Тегеран в этом году.

Отвечая на вопрос о втором раунде непрямых переговоров между Ираном и США, который должен состояться в субботу, 19 апреля, министр иностранных дел сказал: «У нас есть серьезные сомнения относительно мотивов американской стороны, но мы примем участие в завтрашних переговорах с полной серьезностью и решимостью».

Он добавил: «Мы полностью готовы к мирному решению мирной ядерной программы Ирана, и если у противоположной стороны будет аналогичная воля и не будет неразумных и нереалистичных требований, я думаю, достижение соглашения возможно».

Аракчи, говоря о своих переговорах с Лавровым по ядерной проблематике, сказал: «У нас были подробные разговоры по ядерной проблематике и переговорам с США. Мы очень довольны ролью России в ядерной сделке и тем, что она сыграла очень полезную и важную роль в прошлом. Мы надеемся, что Россия продолжит свою вспомогательную роль в любом новом соглашении. Он подчеркнул: Мы будем постоянно информировать наших друзей в России и, конечно же, в Китае о развитии событий, и я уверен, что их конструктивные комментарии помогут в продолжении этого пути».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил на этой пресс-конференции, что у России с Ираном единая позиция по ядерной сделке, и сказал: «Разрушение ядерной сделки Соединенными Штатами в 2018 году имело негативное влияние на процессы; тем не менее, мы сейчас поддерживаем усилия по достижению соглашений, включая переговоры между Ираном и США».

Он отметил: «Россия приветствует желание Ирана и США достичь конкретных договоренностей по иранской ядерной программе. Лавров подчеркнул: Законные интересы Тегерана должны быть учтены на переговорах между Ираном и США по иранской ядерной программе.

Он добавил: «Москва поможет облегчить усилия по урегулированию вопросов, связанных с ядерной проблематикой Ирана».

Министр иностранных дел России сказал: «Иран готов искать договоренности по своей ядерной программе исключительно в рамках темы нераспространения и без лишних вопросов. Он подчеркнул: Попытки навязать темы, не связанные с ядерной программой, на переговорах между США и Ираном неприемлемы».