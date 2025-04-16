Официальный представитель иранского МИД Иса Камели в ходе данной встречи вручил ноту протеста Исламской Республики Иран и довел до сведения временного поверенного четкую позицию Ирана, осуждающую безосновательные обвинения со стороны судебной системы Аргентины и официальных лиц этой страны в адрес Ирана.
Временный поверенный Аргентины вызван в МИД Ирана
16 апр. 2025 г., 10:29
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Тегеран, 16 апреля, ИРНА – В связи с противоречащим международному праву действием прокурора Аргентины против иранских официальных лиц, временный поверенный Аргентины в Тегеране был вызван в МИД.
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