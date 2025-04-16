16 апр. 2025 г., 10:29
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Временный поверенный Аргентины вызван в МИД Ирана

16 апр. 2025 г., 10:29
??????? ID: 85804914
Временный поверенный Аргентины вызван в МИД Ирана

Тегеран, 16 апреля, ИРНА – В связи с противоречащим международному праву действием прокурора Аргентины против иранских официальных лиц, временный поверенный Аргентины в Тегеране был вызван в МИД.

Официальный представитель иранского МИД Иса Камели в ходе данной встречи вручил ноту протеста Исламской Республики Иран и довел до сведения временного поверенного четкую позицию Ирана, осуждающую безосновательные обвинения со стороны судебной системы Аргентины и официальных лиц этой страны в адрес Ирана.

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