Временный поверенный Аргентины вызван в МИД Ирана

Официальный представитель иранского МИД Иса Камели в ходе данной встречи вручил ноту протеста Исламской Республики Иран и довел до сведения временного поверенного четкую позицию Ирана, осуждающую безосновательные обвинения со стороны судебной системы Аргентины и официальных лиц этой страны в адрес Ирана.