Аракчи: Я несу послание лидера для Владимира Путина

В кулуарах заседания кабинета министров министр иностранных дел заявил журналистам: «Мы слышали от американской стороны различные позиции, некоторые из которых противоречат друг другу, и это никоим образом не способствует надлежащему переговорному процессу».

Аббас Аракчи, министр иностранных дел заявил сегодня, в среду, журналистам в кулуарах заседания кабинета министров: «Мы слышали от американской стороны различные позиции, некоторые из которых противоречат друг другу, и это никоим образом не способствует надлежащему переговорному процессу».

Он добавил: «Однако мы должны узнать реальные взгляды американской стороны на встрече. Если они выступят с конструктивными позициями, я надеюсь, что мы сможем начать переговоры о рамках возможного соглашения. В противном случае, если позиции останутся противоречивыми и конфликтными, работа станет сложной».

Отвечая на вопрос о цели его визита в Россию, Аракчи сказал: «Моя цель - передать письменное послание Верховного лидера лидеру России, и, даст Бог, это послание будет передано ему на встрече с президентом России Владимиром Путиным».

В отношении продолжения давления на Иран в ходе переговоров министр иностранных дел сказал: «И наша позиция, и наши действия ясны. Давлением они ничего не добьются. Если переговоры будут основываться на равных позициях и в уважительной атмосфере, они могут продвинуться вперед, но путем давления и навязывания своих позиций они ничего не добьются, и мы доказали это как на деле, так и в наших позициях. Мы присутствуем на переговорах в полном спокойствии и безмятежности, не подвергаясь никакому давлению и течениям».

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе первого раунда непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами вопрос об уровне обогащения внутри Ирана, Аракчи сказал: «Ясно одно: обогащение Ирана является реальным, признанным и подлинным делом, и мы готовы укрепить доверие в отношении возможных опасений, но сам вопрос обогащения не подлежит обсуждению».