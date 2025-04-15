МИД Ирана: второй раунд непрямых переговоров с США пройдет в Маскате

«После проведённых консультаций было решено, что Маскат по-прежнему останется принимающей стороной для второго раунда переговоров, который состоится в субботу, 19 апреля», - заявил Эсмаил Багаи, опровергая распространявшиеся предположения о возможной смене места проведения нового этапа ирано-американских переговоров.

12 апреля министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи во главе делегации прибыл в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Обсуждения были посвящены ядерной программе и отмене незаконных и несправедливых санкций. В ходе первого раунда переговоров Министерство иностранных дел Омана выполняло функции посредника в устном и письменном обмене сообщениями между иранской и американской делегациями.