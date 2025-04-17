Аракчи: Тесное сотрудничество между Ираном и Россией в будущем будет продолжаться с большей интенсивностью и силой

Аббас Аракчи произнес эти слова на церемонии празднования Дня армии Исламской Республики Иран в резиденции посольства нашей страны в Москве, на церемонии, которая прошла с участием военных и оборонных чиновников России, а также дипломатов и военных атташе иностранных посольств, аккредитованных в Москве.

Министр иностранных дел на церемонии сказал: «Сегодня я приехал в Москву, чтобы передать послание Лидера президенту уважаемой России; Сегодня у меня была очень хорошая встреча с ним, и мы провели очень важные дискуссии».

Он добавил: «Отношения между Исламской Республикой Иран и Россией никогда не были такими сильными, хорошими и основанными на взаимном уважении и интересах, как сегодня».

Аракчи напомнил: «Всеобъемлющее соглашение о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией, которое было недавно подписано, подняло уровень отношений между двумя странами до стратегического уровня».

Он продолжил: «Мы поддерживаем тесное сотрудничество и консультации с нашими друзьями в России во всех международных областях».

Аракчи подчеркнул: «Тесное сотрудничество между Ираном и Россией в будущем будет продолжаться с большей интенсивностью и силой».