3 окт. 2024 г., 13:20
Новости ID: 85616609
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян: Мы не должны оставаться равнодушными к страданиям народа Газы и Ливана от рук израильского режима

3 окт. 2024 г., 13:20
Новости ID: 85616609
Пезешкиян: Мы не должны оставаться равнодушными к страданиям народа Газы и Ливана от рук израильского режима

Тегеран, 3 октября, ИРНА - Президент заявил, что нельзя оставаться равнодушными к страданиям и беженцам в Газе и Ливане в результате зверских нападений израильского режима.

Масъуд Пезешкиян в ходе своей двухдневной поездки в Катар встретился и провел переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

На этой встрече президент, выразив удовлетворение растущими отношениями между двумя странами, подчеркнул заинтересованность Ирана в развитии сотрудничества с Саудовской Аравией во всех областях и сказал: «Мы считаем исламские страны, в том числе Саудовскую Аравию, своими братьями и сестрами, и настаиваем на необходимости откладывать разногласия и усиливать сотрудничество и взаимодействие друг с другом, потому что мы верим, что то, что способствовало распространению ислама в мире, это дружба и братство между мусульманами».

Президент также подчеркнул важность роли и позиции Саудовской Аравии как одной из крупных исламских стран в прекращении преступлений израильского режима путем переговоров с западными странами.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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