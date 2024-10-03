Пезешкиян: Мы не должны оставаться равнодушными к страданиям народа Газы и Ливана от рук израильского режима

Масъуд Пезешкиян в ходе своей двухдневной поездки в Катар встретился и провел переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

На этой встрече президент, выразив удовлетворение растущими отношениями между двумя странами, подчеркнул заинтересованность Ирана в развитии сотрудничества с Саудовской Аравией во всех областях и сказал: «Мы считаем исламские страны, в том числе Саудовскую Аравию, своими братьями и сестрами, и настаиваем на необходимости откладывать разногласия и усиливать сотрудничество и взаимодействие друг с другом, потому что мы верим, что то, что способствовало распространению ислама в мире, это дружба и братство между мусульманами».

Президент также подчеркнул важность роли и позиции Саудовской Аравии как одной из крупных исламских стран в прекращении преступлений израильского режима путем переговоров с западными странами.