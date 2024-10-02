Спецпредставитель Путина выразил надежду, что ответ Ирана отрезвит Израиль

Во время встречи, стороны обсудили последние события в регионе и двусторонние отношения. Собеседники уделили особое внимание последним событиям на Ближнем Востоке, включая вопрос разрешения кризисов в Ливане и секторе Газа.

Спецпредставитель Путина подчеркнул, что Израиль перешел много красных линий.

Указав на действия Израиля по убийству покойного генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы в ЛИване и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Лаврентьев выразил надежду, что ответ Исламской Республики Иран отрезвит Израиль