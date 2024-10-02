2 окт. 2024 г., 20:21
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??????? ID: 85616062
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Спецпредставитель Путина выразил надежду, что ответ Ирана отрезвит Израиль

2 окт. 2024 г., 20:21
??????? ID: 85616062
Спецпредставитель Путина выразил надежду, что ответ Ирана отрезвит Израиль

Тегеран, 2 октября. ИРНА — Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев во время своего визита в Тегеран провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадияном.

 Во время встречи, стороны обсудили последние события в регионе и двусторонние отношения. Собеседники уделили особое внимание последним событиям на Ближнем Востоке, включая вопрос разрешения кризисов в Ливане и секторе Газа. 

Спецпредставитель Путина подчеркнул, что Израиль перешел много красных линий.

Указав на действия Израиля по убийству покойного генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы в ЛИване и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Лаврентьев выразил надежду, что ответ Исламской Республики Иран отрезвит Израиль

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