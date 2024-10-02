2 окт. 2024 г., 20:07
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Небензя прокомментировал ракетный удар Ирана по Израилю

2 окт. 2024 г., 20:07
??????? ID: 85616049
Небензя прокомментировал ракетный удар Ирана по Израилю

Тегеран, 2 октября. ИРНА — Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Ближнему Востоку на фоне ракетного удара Ирана по Израилю заявил, что Иран применил силу (ракетный ответ) всего через два месяца после сдерживания, которое сопровождалось новыми убийствами со стороны Израиля.

Постпред РФ при ООН заявил, что Россия решительно осуждает вторжение Израиля в Ливан и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте. По его словам, на жилой квартал для его ликвидации были сброшены 80 бомб весом в 1 т.

По его словам, Израиль убийством лидера ливанского движения Хезболлы сознательно пошёл на обострение конфликта, на Западный Иерусалим ложится вся ответственность за эскалацию. "Данная политическая ликвидация чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию и её последствия, в том числе для населения Израиля", сказал Небензя.

"К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", добавил он.

2 Persons

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