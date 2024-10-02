Небензя прокомментировал ракетный удар Ирана по Израилю

Постпред РФ при ООН заявил, что Россия решительно осуждает вторжение Израиля в Ливан и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте. По его словам, на жилой квартал для его ликвидации были сброшены 80 бомб весом в 1 т.

По его словам, Израиль убийством лидера ливанского движения Хезболлы сознательно пошёл на обострение конфликта, на Западный Иерусалим ложится вся ответственность за эскалацию. "Данная политическая ликвидация чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию и её последствия, в том числе для населения Израиля", сказал Небензя.

"К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", добавил он.