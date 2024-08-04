Иранская женщина-судья по тхэквондо отправилась в Париж на соревнования

Соревнования по тхэквондо на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнутся в среду, 7 августа. Таким образом, Масумех Багери, международный судья по тхэквондо из Ирана, выбранная для судейства на этих играх, сегодня, в воскресенье, отправилась во Францию и город Париж.

Это первый случай, когда Иран имеет женщину-судью по тхэквондо среди судей, обслуживающих Олимпийские игры. Ранее Марджан Теймури была приглашена Всемирной федерацией тхэквондо для судейства на Паралимпийских играх.

После того, как Багери была приглашена Всемирной федерацией на олимпийский отборочный учебно-тренировочный лагерь, она судила соревнования с минимальным количеством ошибок на самых престижных турнирах, таких как чемпионат мира, Гран-при и различные соревнования, и попала в окончательный список судей на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что национальная сборная Ирана по тхэквондо принимает участие в Олимпийских играх в Париже с четырьмя представителями (Нахид Кияни, Мобина Немат-заде, Мехрбан Бархордари и Ариан Салими).