7 июн. 2024 г., 17:14
??????? ID: 85501285
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранка стала первой в рейтинге Азии по легкой атлетике

7 июн. 2024 г., 17:14
??????? ID: 85501285
Иранка стала первой в рейтинге Азии по легкой атлетике

Тегеран, 5 июня, ИРНА - После блестящих выступлений на недавних соревнованиях, Фарзане Фасихи заняла первое место в рейтинге бегуний на 100 метров в Азии.

Согласно данным Всемирной федерации легкой атлетики, Фарзане Фасихи, прославленная бегунья на короткие дистанции Ирана, которая уже имеет в своей карьере титул чемпионки Азии, обошла всех своих именитых соперниц и возглавила рейтинг 100-метровой дистанции на континенте.

Фасихи, одна из легкоатлетов Ирана, которая имеет шанс получить олимпийскую путевку на Игры в Париже, стремится во второй раз подряд выступить на самом важном спортивном событии мира.

Следует отметить, что до этого только Эхсан Хаддади, вице-чемпион Олимпийских игр в Лондоне, смог представлять Иран на вершине рейтинга континента.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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