Иранка стала первой в рейтинге Азии по легкой атлетике

Согласно данным Всемирной федерации легкой атлетики, Фарзане Фасихи, прославленная бегунья на короткие дистанции Ирана, которая уже имеет в своей карьере титул чемпионки Азии, обошла всех своих именитых соперниц и возглавила рейтинг 100-метровой дистанции на континенте.

Фасихи, одна из легкоатлетов Ирана, которая имеет шанс получить олимпийскую путевку на Игры в Париже, стремится во второй раз подряд выступить на самом важном спортивном событии мира.

Следует отметить, что до этого только Эхсан Хаддади, вице-чемпион Олимпийских игр в Лондоне, смог представлять Иран на вершине рейтинга континента.