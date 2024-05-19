Иранский теннисист Нима Аламиян завоевал лицензию на Олимпийские игры 2024 года, завоевав золотую медаль турнира. Кроме того, иранка Неда Шахсавари, победившая Сарвиноз Миркадирову из Казахстана со счетом 4:3 будет представлять Иран на Олимпийских играх 2024 года.

Таким образом количество завоеванных лицензий на Олимпийские игры спортсменов из Иран достигло 36.

На данные момент, лицензии на олимпийские игры завоевали иранские спорстмены по вольной борьбе (5), греко-римской борьбе (6), стрельбе (4), фехтованию (4), Велоспорту (1), тяжелой атлетике (2), Тхэквондо (4), Гребле (5), Гимнастике (1) .