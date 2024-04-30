97 студентов из Техасского и Виргинского университетов в США арестованы

Виргинский технологический институт в понедельник по местному времени сообщил, что полиция арестовала более 90 человек, в том числе студентов, в палаточном лагере протеста на газоне студенческого городка.

Университет Вирджинии в своем заявлении сообщил, что 91 человек, в том числе 54 нынешних студента Виргинского технологического института, были арестованы и все обвиняются в незаконном проникновении.

Полиция штата Техас также начала арестовывать некоторых протестующих в Техасском университете в Остине. Съемочная группа CNN в Остине стала свидетелем ареста как минимум шести протестующих студентов в понедельник после обеда по местному времени.

Несмотря на то, что протесты на территории Техасского университета вступают во вторую неделю, группа офицеров полиции в снаряжении для подавления беспорядков окружила группу протестующих.

Американская полиция продолжает подавлять и арестовывать студентов, поддерживающих Палестину и выступающих против Израиля, и в понедельник по местному времени арестовала 25 протестующих студентов Университета Джорджии.