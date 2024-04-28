Россия предостерегла Запад от последствий конфискации активов Москвы

Как сообщает Reuters, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не откажется от оккупированных территорий Украины в обмен на разблокировку своих замороженных активов.

Мария Захарова написала в Telegram: «Наша родина не продается". Российские активы должны остаться нетронутыми, иначе на кражу Запада последует жесткий ответ. Это понимают многие на Западе. К сожалению, не все».

Reuters сообщает, что в ответ на вторжение России на Украину США и их союзники запретили операции с Центральным банком и Министерством финансов России и заблокировали около 300 млрд долларов российских активов на Западе. Большинство этих активов хранятся в европейских, а не в американских финансовых учреждениях.

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков в отдельном заявлении сказал, что на территории России все еще находится огромное количество западных средств, которые могут стать объектом ответных мер Москвы.

Важно отметить, что данная информация предоставлена только российской стороной. Западные страны пока не прокомментировали данное заявление.