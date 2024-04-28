28 апр. 2024 г., 16:10
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия предостерегла Запад от последствий конфискации активов Москвы

28 апр. 2024 г., 16:10
??????? ID: 85459853
Россия предостерегла Запад от последствий конфискации активов Москвы

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Несколько российских чиновников сегодня в воскресенье пригрозили Западу "жестким" ответом, "бесконечными" юридическими проблемами и ответными мерами, если он конфискует замороженные активы страны.

Как сообщает Reuters, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не откажется от оккупированных территорий Украины в обмен на разблокировку своих замороженных активов.

Мария Захарова написала в Telegram: «Наша родина не продается". Российские активы должны остаться нетронутыми, иначе на кражу Запада последует жесткий ответ. Это понимают многие на Западе. К сожалению, не все».

Reuters сообщает, что в ответ на вторжение России на Украину США и их союзники запретили операции с Центральным банком и Министерством финансов России и заблокировали около 300 млрд долларов российских активов на Западе. Большинство этих активов хранятся в европейских, а не в американских финансовых учреждениях.

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков в отдельном заявлении сказал, что на территории России все еще находится огромное количество западных средств, которые могут стать объектом ответных мер Москвы.

Важно отметить, что данная информация предоставлена только российской стороной. Западные страны пока не прокомментировали данное заявление.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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