МИД: Иран полон решимости укрепить региональную стабильность и безопасность

Канаани подчеркнул, что укрепление отношений со всеми государствами Персидского залива имеет решающее значение для достижения стабильности, коллективной безопасности, мира и устойчивого развития во всем регионе. Он также подчеркнул роль Ирана как предвестника дружбы и братства между странами региона.

По словам Канаани, Иран верит, что страны региона могут достичь безопасности, процветания и устойчивого развития, работая вместе на основе общих интересов.

Иран Экспо-2024 предлагает ценную возможность для диалога между официальными лицами Ирана и более чем 22 стран-участниц, заявил он.

По его словам, выставка представляет собой значительное достижение для иранского правительства, подчеркивая активную роль Ирана в вопросах политики и безопасности, направленных на стабилизацию региона и противодействие угрозам безопасности.

По его словам, большое количество иностранных участников выставки еще раз подчеркивает приверженность Ирана развитию международного сотрудничества.

Отношения Тегерана и Эр-Рияда

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией развиваются по естественному пути, сказал представитель, добавив, что обе страны являются свидетелями продолжающихся двусторонних переговоров и консультаций в экономической и политической областях.

В своем выступлении Канаани сказал, что присутствие Саудовской Аравии на выставке «Иран Экспо-2024» указывает на общие торговые отношения между Ираном и арабской страной.

По словам пресс-секретаря, после объявления в марте 2023 года о возобновлении дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом на повестке дня стояли экономические вопросы.

Ссылаясь на присутствие министра финансов и экономики Ирана Эхсана Хандузи на встрече Исламского банка развития в Саудовской Аравии, представитель заявил, что иранская делегация будет использовать существующие возможности для двусторонних переговоров с участвующими сторонами ИБР и Давос 2024 года в арабском государстве.

Он также предсказал светлое будущее Ирану и Саудовской Аравии, поскольку послы в соответствующих странах стремятся к расширению отношений.

Роль КСИР в борьбе с терроризмом

Если бы не роль КСИР в борьбе с многосторонним терроризмом, члены Европейского парламента подверглись бы террористическим угрозам за дверями парламента, сказал Канаани.

КСИР является крупнейшей антитеррористической силой в мире, сказал он, посоветовав им принять правильное решение и правильно подумать о КСИР.

Теракт в России.

По его словам, любые террористические действия и операции против граждан или государственных объектов в России или любой другой стране осуждаются.

Иран поддерживает своих друзей, включая Россию, в борьбе с терроризмом, отметил он.

Терроризм является общей угрозой для всех стран мира, подчеркнул Канаани.

Некоторые страны используют терроризм как инструмент для достижения своих целей, однако он считается угрозой для всех стран региона и мира.

Борьба с терроризмом требует сильной и общей решимости, повторил он.

Роль США в войне в Газе

Представитель МИД заявил, что США являются одним из государств, осуществляющих так называемый процесс нормализации отношений между странами региона и сионистским режимом, что показывает, что Вашингтон не стремится играть свою роль в прекращении огня в Газе, потому что, если бы он захотел, он мог бы прекратить финансовую, политическую и военную поддержку Израиля, чтобы помочь остановить войну; поэтому администрация США не смогла доказать свою искренность и дееспособность в этом отношении.

Вопрос Палестины

По словам дипломата, вопрос Палестины является одним из важнейших региональных и международных вопросов, а немедленное прекращение огня является самой острой необходимостью войны в секторе Газа, за которой должно последовать открытие всех пунктов пропуска для доставки гуманитарной помощи в Газу. осажденной полосе, добавив, что еще одной важной проблемой является обмен пленными между израильским режимом и палестинским движением сопротивления.