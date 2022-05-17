Хатибзаде назвал экспансию НАТО причиной нынешней ситуации в Украине

"Мы думаем, что корень всего того, что мы видим сегодня – экспансии(НАТО) или игнорирования реалий Европы, – это игнорирование политических соображений, соображений сферы безопасности ряда стран, в особенности России, а также соглашений, которые были заключены десятилетия назад", – цитирует иранского дипломата РИА Новости.

Президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину 24 февраля. Он отметил, что Россия будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины.