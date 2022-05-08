Заголовки мировых СМИ уже несколько месяцев посвящены российско-украинской войне. Однако меньше внимания уделяется растущему количеству свидетельств того, что ЦРУ продолжает свои усилия по созданию и вооружению экстремистских повстанцев в этой стране, а также последствиям таких действий.

В данном материале, основанном на недавнем сообщении «Yahoo News», в котором говорится о деятельности ЦРУ в Украине, информационное агентство IRNA собрало доказательства того, что Вашингтон вооружает и поддерживает неонацистские группировки в Украине.

Действия ЦРУ в войне на Украине

В январе текущего года Yahoo News сообщил, за месяц до украинского кризиса, что ЦРУ готовило повстанцев в Украине по программе, которая началась в ۲۰۱۵ году «убивать русских».

Тайная программа, управляемая военизированными формированиями, работающими на наземное отделение ЦРУ, была создана администрацией Барака Обамы после аннексии Крыма Россией в ۲۰۱۴ году и расширена при администрации бывшего президента США Дональда Трампа, но администрация Байдена еще больше расширила ее, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки.

Как сообщает Yahoo News, источник, знакомый с ситуацией, выразился более прямо, заявив, что программа научила украинцев «убивать русских».

Власти США отрицают, что программа обучения ЦРУ имеет или когда-либо была ориентирована на наступление, а нынешний высокопоставленный сотрудник разведки сказал, что цель обучения заключалась в оказании помощи в «сборе разведданных». Однако ряд бывших должностных лиц отметили, что программа ЦРУ включает обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации, тактике, такой как «прикрыться и двигаться», разведке и другим областям.

Сразу после сообщения Yahoo News, The Washington Post также подтвердила действия ЦРУ в Украине. ۵ марта, через две недели после начала российского вторжения, газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в Вашингтоне и европейских столицах ожидают, что российские военные компенсируют свои ранние потери, подготовив почву для длительного кровавого повстанческого движения.

В сообщении со ссылкой на американских и европейских властей говорится, что американцы планируют помочь в создании и поддержке правительства в изгнании, которое могло бы руководить партизанскими операциями против российских оккупантов. По словам официальных лиц, оружие, которое Соединенные Штаты предоставили украинским военным и которое продолжает поступать в страну, будет иметь решающее значение для успеха повстанческого движения.

Однако какие группы поддерживает ЦРУ?

Украинские и американские неонацисты

В западных СМИ неоднократно упоминался тот факт, что ультраправые силы под названием Батальон «Азов» были группой, обученной американцами и получившей в последние недели западное вооружение.

Например, CNN написал в отчете от ۳۰ марта: «Существование в украинских вооруженных силах полка Азов — и при этом эффективного элемента — ставит неудобные вопросы перед украинским правительством и его западными союзниками, которые продолжают отправить оружие в страну». CNN также подтвердил, что в последние недели силы батальона «Азов» активно участвовали в боевых действиях с российскими силами в Мариуполе и его окрестностях.

Кроме того, ۲۱ апреля «The Jerusalem Post» сообщила, что ультраправые боевики «Азова» используют противотанковое оружие MATADOR, недавно использовало в батальоне «Азов». «Противотанковое оружие, совместно разработанное Израилем, Сингапуром и немецкой компанией, было замечено в оперативном применении неонацистским батальоном «Азов» против российских вооруженных сил», — говорится в сообщении The Jerusalem Post.

Кроме того, в прошлом месяце в твиттер-аккаунте, связанном с батальоном «Азов», было опубликовано видео, показывающее, как член группировки стрелял из оружия по российскому бронетранспортеру. Были также фотографии, на которых боевики «Азова» используют британские ракетные установки. Белорусский «Nexta TV» показал серию фотографий от ۸ марта, на которой батальон видно, что «Азов» была первой украинской группой, которая научилась использовать британскую противотанковую установку NLAW.

Веб-сайт «Declassified UK» сообщил, что «весьма вероятно, что NLAW, изображенные с членами «Азова», были предоставлены Великобританией». В нем также говорится, что единственным другим донором оборудования для Украины считается Люксембург, который недавно отправил ۱۰۰ единиц.

За публикацией фотографий последовала реакция консервативного британского депутата Джеймса Хиппи, который спросил министра обороны Великобритании, будет ли украинский батальон «Азов» иметь доступ к противотанковому оружию NLAW, поставленному Великобританией. Минобороны еще не ответило на вопрос Хиппи.

Западные СМИ недавно начали собственную психологическую операцию по нормализации и обелению батальона «Азов». Агентство AFP, например, заявило в отчете в прошлую среду, что украинцы поддерживают группу. В отчете говорится: «Но в Украине полк «Азов» в значительной степени пользуется солидной репутацией и осыпается похвалами за многолетнюю приверженность борьбе с российским вторжением в страну».

«На этой неделе демонстранты собрались в Киеве, чтобы заручиться общественной поддержкой «Азова» и их товарищей-защитников Мариуполя, поскольку русские предприняли еще одну сокрушительную атаку на разросшийся металлургический завод, где украинские силы в южном городе занимают последнюю позицию», — говорится в сообщении.

Они не «монстры и психи», цитирует Sky News британца, недавно присоединившегося к батальону «Азов». «Подготовка полка использовалась Кремлем для оправдания своих утверждений о том, что Украина нуждается в «денацификации». Однако Эд Арнольд, научный сотрудник по европейской безопасности в оборонном аналитическом центре RUSI, сообщил Sky News, что военная группировка «Азов» «предприняла шаги, чтобы отойти от своих крайне правых связей», — сообщает Sky News.

Помимо «Азова», еще одна ультраправая группировка «Правый сектор» также опубликовала фотографии, на которых ее боевики стоят рядом с противотанковым оружием британского производства. В то время как члены «Правого сектора» отвергают поддержку неонацистской идеологии, они откровенно заявляют о себе как о поклонниках Степана Бандеры, ультранационалистического лидера украинских боевиков, который сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны.



Однако, как указано в первой части данного материала, США и Запад начали поддерживать эти ультраправые украинские группировки задолго до нынешней войны (по крайней мере, с ۲۰۱۵ года). В дополнение к недавней статье Yahoo News, упомянутому выше, есть достаточно свидетельств того, что власти США в последние годы оказывают поддержку украинских неонацистов и их вооружают, в частности батальона «Азов», но «мы упомянем самые важные из них», чтобы резюмировать материал.

Первые признаки решимости Вашингтона вооружить и усилить неонацистов появились в декабре ۲۰۱۵ года. Конгресс США в свое время лишил расходную ведомость на ۲۰۱۶ финансовый год поправки, предотвращавшей попадание средств в руки украинских неофашистов. Позже «The Nation» сообщила, что поправка была снята под давлением Пентагона. Этот шаг показал, что Вашингтон изменил свою прежнюю политику в отношении этих экстремистских группировок и стремился укрепить их для борьбы с Россией.

Затем поступали сообщения о том, что американское оружие поступает в руки нацистских ополченцев. Сообщения начали появляться в октябре ۲۰۱۶ года, когда базирующаяся в Техасе компания «AirTronic» объявила о контракте на сумму ۵,۵ млн долларов «от военного заказчика союзников в Европе» на свои системы вооружения PSRL-۱.

В июне ۲۰۱۷ года на сайте батальона «Азов» были опубликованы фотографии, на которых боевики группы испытывают в полевых условиях РПГ ПСРЛ-۱. Изображения вызвали слухи о том, что неназванным «покупателем» AirTronic может быть Украина.

Два месяца спустя (август ۲۰۱۷ г.) пророссийский военный аналитический сайт Southfront опубликовал секретный контракт между украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» и американской компанией AirTronic на поставку ۱۰۰ пусковых установок PSRL-۱ на сумму ۵۵۴ ۵۷۵ долларов США.

В интервью «Голосу Америки» в декабре ۲۰۱۷ года Ричард Вандивер, главный операционный директор техасской компании, подчеркнул, что деятельность велась в «очень тесной координации с посольством США, с Госдепартаментом США, с Пентагоном и с украинским правительством».

Наконец, в январе ۲۰۱۸ года Атлантический совет подтвердил, что правительство США поставило это смертоносное оружие неонацистам из батальона «Азов». Посольство США способствовало передаче этого оружия в Украину, написал исследователь Лаборатории цифровых криминалистических исследований Atlantic Council Арик Толер, добавив, что он не уверен, что они знали, что «Азов» станет первой группой, которая будет обучена обращению с этим оружием.

Атлантический совет, известный среди экспертов как неофициальный лоббист НАТО в Вашингтоне и один из самых решительных сторонников вооружения украинской армии, был очень маловероятным источником для такого раскрытия информации. Хотя мотивы разоблачения аналитического центра остаются неясными, этот шаг сделал полускрытую поддержку неонацистов в Украине со стороны США более очевидной и более широко освещаемой в СМИ.

На следующий день после того, как Atlantic Council сообщил о приобретении «Азовом» американского оружия, Национальная гвардия Украины в официальном заявлении подчеркнула, что этого оружия не было в распоряжении «Азова» на момент публикации пресс-релиза. С другой стороны, батальон «Азов» удалил со своего сайта все фотографии своих бойцов, работающих с этим оружием, под давлением общественного мнения.

Просочившиеся документы об отношениях США с украинскими неонацистами, разумеется, не ограничиваются только оружейными сделками, но охватывают и другие сферы сотрудничества. В ноябре ۲۰۱۸ года, например, на сайте «Азов» были опубликованы изображения американских офицеров, встречающихся с командирами группы, заявив, что офицеры оказывают им «обучение или другую помощь». Сейчас эти фотографии удалены с официального сайта батальона «Азов», но часть из них сохранилась в других СМИ.

Это подтвердили и боевики «Азова». В интервью The Daily Beast сержант Иван Харьков из батальона «Азов» довольно тепло рассказал об опыте своего батальона с американскими инструкторами и американскими добровольцами. «Мы должны брать знания у всех армий», — сказал он.

Неонацистская идеология

Батальон «Азов» был создан в мае ۲۰۱۴ года, через месяц после того, как украинское правительство объявило о начале так называемой «контртеррористической операции» на востоке Украины. Группа состояла из членов двух других неонацистских группировок, Патриота Украины и Социальной национальной ассамблеи. В то время эти группы были членами другой расистской группы под названием «Правый сектор». «Правый сектор» возник в результате так называемых «протестов Евромайдана», приведших к свержению правительства Виктора Януковича, и впоследствии стал военизированной организацией.

Неонацистские группы «Патриот Украины» и «Национальная социальная ассамблея» возглавлял ультраправый политик Андрей Билецкий. Билецкого задержали в правительстве Януковича за его расистские взгляды и заговор с целью совершения террористических актов. Позже, после падения Януковича, он был признан политзаключенным, и с него сняли все обвинения в рамках программы по освобождению политзаключенных. После освобождения из тюрьмы в мае ۲۰۱۴ года он создал батальон «Азов» и командовал им, пока не был назначен на более высокие должности в правительстве Украины. Взгляды Билецкого можно резюмировать в его знаменитом заявлении ۲۰۱۰ года о том, что миссия украинской нации заключалась в том, чтобы «возглавить белые расы мира в последнем крестовом походе… против возглавляемых семитами Untermenschen [недочеловеков]».

Взгляды Билецкого составляют основу идеологии батальона «Азов». По данным Lower Class и других СМИ, в том числе The Guardian, у «Азова» сейчас есть подпольная организация под названием Misanthropic Division, которая активно занимается вербовкой неонацистской молодежи во Франции, Германии и Скандинавии. Организация обещает иностранным боевикам, что их обучат работе с тяжелым вооружением, в том числе с танками, в Украине.

Некоторые идеи Билецкого воплощены в кодексе поведения Национального общественного собрания: «Подготовить Украину к дальнейшей экспансии и борьбе за освобождение всей Белой Расы от господства интернационалистского спекулятивного капитала; строго наказывать половые извращения и любые межрасовые контакты, ведущие к исчезновению белого человека».

Суть идеологии батальона «Азов» — призыв к «Реконкисте». Согласно идеологии, белые Восточной Европы должны объединиться и последовать за нацистским рейхскомиссариатом на Украине во время Второй мировой войны, чтобы поставить регион под контроль белого правительства.

В ۲۰۱۸ году Daily Telegraph сообщила, что экстремистский профиль «Азова» и привлекательные англоязычные страницы в социальных сетях даже привлекли иностранных боевиков из многих стран, включая Бразилию, Италию, Великобританию, Францию, США, Грецию, Швецию, Испанию, Словакию, Чехию и России. Кроме того, журнал Time сообщил, что расистская группа использовала Facebook для вербовки и радикализации новых сил.

Новая Аль-Каида на Украине

У США есть история недостатков в поддержке экстремистских групп в рамках своей авантюрной внешней политики, которая в конечном итоге погрузила американский народ и мир в цикл террористического насилия. В ۱۹۶۰-х годах сотрудничество ЦРУ с экстремистскими группами, борющимися с правительством Фиделя Кастро, превратило Майами в центр террористического насилия.

В годы, последовавшие за гражданскими беспорядками в Сирии в ۲۰۱۱ году, Вашингтон усилил экстремистские и террористические группы в регионе, чтобы ослабить режим президента Сирии Башара Асада, что привело к повсеместному отсутствию безопасности в регионе, гибели сотен тысяч людей и перемещению миллионов людей.

Однако нынешняя политика США в Украине больше всего напоминает американскую операцию «Циклон» в конце ۱۹۷۰-х годов в Афганистане. В ходе этой операции ЦРУ решило вооружить и финансировать экстремистские группы для противодействия советскому влиянию.

«Не будем забывать, что ЦРУ породило Усаму бен Ладена и кормило его организацию в ۱۹۸۰-е годы. Бывший министр иностранных дел Великобритании Робин Кук заявил Палате общин, что «Аль-Каида», несомненно, является продуктом западных спецслужб. Кук объяснил, что «Аль-Каида», что буквально означает аббревиатуру «базы данных» на арабском языке, изначально была компьютерной базой данных тысяч исламистских экстремистов, которые были обучены ЦРУ и финансировались саудовцами, чтобы победить русских в Афганистане», написал в меморандуме для Counterpunch ученый-исследователь из Гарвардского университета Гарикай Ченг.

«Отношения США с «Аль-Каидой» всегда были отношениями любви и ненависти. В зависимости от того, продвигает ли террористическая группировка «Аль-Каида» в данном регионе американские интересы или нет, Государственный департамент США либо финансирует, либо агрессивно нацеливается на эту террористическую организацию. Хотя американские внешнеполитические деятели утверждают, что выступают против мусульманского экстремизма, они сознательно разжигают его как оружие внешней политики», добавил он.

Но схожесть политики США в Афганистане и на Украине не только подтверждается аналитическими данными, но в последние дни упоминается и призывается некоторыми политиками, близкими к власти в Вашингтоне, в частности, членами Демократической партии.

Сразу после начала российского военного вторжения в Украину бывший старший оперативный офицер секретной службы ЦРУ Дуглас Лондон опубликовал в журнале Foreign Affairs статью под названием «Грядущее украинское повстанческое движение». В статье он заявил, что «Путину предстоит долгий кровавый мятеж, который может распространиться за несколько границ» и может «дестабилизировать другие страны на вокруг России, такие как Казахстан, и даже распространиться на саму Россию».

Еще одним примечательным заявлением Дугласа Лондона в этой статье было то, что «Соединенные Штаты неизменно будут основным и важным источником поддержки украинского повстанческого движения». Он добавил: «Как Соединенные Штаты узнали во Вьетнаме и Афганистане, повстанцы, имеющие надежные линии снабжения, достаточные резервы боевиков и убежище за границей, могут поддерживать себя бесконечно долго, подрывать волю оккупационной армии к борьбе и истощать политическую поддержку для занятие дома».

Лондон прямо говорит, что модель этого грядущего повстанческого движения напоминает поддерживаемые ЦРУ повстанческие движения ۱۹۸۰-х годов и поддержку США «умеренных повстанцев» с ۲۰۱۱ года.

Лондон не одинок в продвижении афганского повстанческого движения в качестве модели для подстрекательства к мятежу в Украине. Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, во время пребывания на посту которой Госдепартамент выступал за поддержку «умеренных повстанцев» (фактически такфиристских террористов) в Сирии и руководившая разрушением Ливии при поддержке США и НАТО, является еще одним сторонником реализации афганской модели.

Мнение Клинтона особенно важно, потому что глава ее аппарата Джейк Салливан, у которого очень тесные интеллектуальные отношения с ней и Клинтонами, теперь является советником США по национальной безопасности. Кроме того, она более откровенно комментирует политику Вашингтона, чем представители администрации Джо Байдена, включая госсекретаря Энтони Блинкена, поскольку взгляды Клинтона больше не считаются официальной позицией Демократической партии.

«[Операция «Циклон»] плохо кончилась для русских… но дело в том, что очень мотивированное, а затем финансируемое и вооруженное повстанческое движение в основном вытеснило русских из Афганистана… Но я думаю, что это модель, которую люди сейчас смотрят в сторону. И если будет достаточно вооружений, которые поступят… и будут снабжать украинцев, как их военных, так и их граждан-добровольцев, это может и дальше блокировать Россию», — добавила Клинтон.

Когда ۸ марта Хиллари Клинтон снова появилась на MSNBC, чтобы дать интервью Мике Бжезински, дочери бывшего советника по национальной безопасности США Збигнева Бжезинского, который был главным архитектором политики вооружений афганских моджахедов, она выразила готовность реализовать афганскую модель в Украине. Она сказала, что в Украину поступает смертоносное оборонительное оружие, но им нужно больше оружия. Клинтон призвала к большему доступу Украины к оборонительным вооружениям, отметив, что эта война закончится нескоро.

В последние дни представители администрации Байдена неоднократно выражали аналогичные взгляды, хотя и менее явно. Почти в каждом интервью Блинкен намекал, что война в Украине будет продолжаться. «Если цель [Путина] состоит в том, чтобы навязать какой-то марионеточный режим… оставив российские войска в Украине, это будет долгая, кровавая, затяжная неразбериха, из-за которой Россия будет продолжать тяжко страдать», — сказал он на совместной пресс-конференции со своей британской коллегой.

Джо Байден неоднократно косвенно ссылался на попытки организовать затяжной мятеж в Украине. В своем послании Конгрессу в марте он сказал, что Россия «в долгосрочной перспективе будет платить по-прежнему высокую цену».

Теперь, когда их открыто рекламируют как образцы для «грядущего украинского повстанческого движения», что ждет Украину? Если мы хотим рассматривать послужной список ЦРУ в поддержке повстанцев как показатель для предсказания будущего, то мы должны сказать, что политика США причинит гораздо больше разрушений и страданий людям как в Украине, так и в Соединенных Штатах. Украина превратится в побежденную страну и поле битвы, а те на Западе, которые хвастаются тем, что их правительства поддерживают украинскую сторону в войне, скоро столкнутся с новыми реалиями, которые поставят перед ними еще одну смертоносную опосредованную войну.

В Украине, даже если поддержка США повстанцев может привести к затратам для российской стороны, конфликт может привести к нестабильности в Центральной и Восточной Европе. Это была постоянная модель поддержки ЦРУ военизированных операций со времен холодной войны до современных Афганистана и Ирака. Эта опасность усугубляется, когда оружие, отправленное США, в конечном итоге попадает в руки террористов, боевиков или других экстремистских групп. В то же время опосредованная война между США и Россией может перерасти в настоящую войну.

Это особенно важно, когда мы сталкиваемся с множеством задокументированных сообщений, свидетельствующих о том, что США рассчитывают на украинских неонацистов для продвижения запланированного повстанческого движения в стране. Фактически, разведывательные службы США в начале ۲۰۲۰ года предупредили, что «транснациональная сеть сторонников превосходства белой расы» с предполагаемыми связями с украинским конфликтом станет следующей глобальной катастрофой, которая обрушится на мир, когда угроза COVID-۱۹ отступит.

Интересно, что в отчете об опасностях такой сети Разведывательный центр Суфана заявил, что Украина становится центром более широкой сети транснационального экстремизма в поддержку превосходства белых, моделирующего террористические группы, такие как ИГИЛ и Аль-Каида. В отчете говорится: «Опасность терроризма растет в Соединенных Штатах, как и в других странах мира, поскольку экстремисты, выступающие за превосходство белой расы, укрепляют транснациональные сети и даже имитируют тактику, методы и процедуры таких групп, как «Аль-Каида» и ИГИЛ. Эти сети имеют общие подходы к вербовке, финансированию и пропаганде, а Украина становится центром в более широкой сети транснационального экстремизма за превосходство белых, привлекая иностранных новобранцев со всего мира».

Если из операции «Циклон» вышла «Аль-Каида», чтобы совершить трагедию ۱۱ сентября и вынудить США начать кампанию против своих повстанческих детей, которых она когда-то приютила под своим крылом, это привело к ужасающим разрушениям в Афганистане, массовым убийствам и войне преступления в нескольких странах, самая долгая и дорогая война и оккупация, а также снижение гражданских свобод и безопасности внутри самих США, какие гарантии, что повторение той же политики в Украине приведет к другому результату? На этот вопрос должны ответить американские и Западные власти.

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