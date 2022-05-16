Хатибзаде: Права человека стали политическим инструментом для достижения целей мировых держав

Хатибзаде выступил с речью на специализированной интерактивной встрече с НПО с консультативными позициями при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) в воскресенье.

Назвав специализированную и интерактивную встречу с НПО при ЭКОСОС одной из самых важных жертв международных отношений нынешней эпохи, Хатибзаде подчеркнул, что права человека стали политическим инструментом для продвижения целей держав в мире.

Назвав США правительством, которое использует права человека в качестве одного из наиболее распространенных инструментов для достижения своих целей, он отметил, что результатом такого злоупотребления, к сожалению, является принижение концепции прав человека.

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